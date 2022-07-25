Михеев: Польша строит планы захвата Украины и Белоруссии

Амбиции Польши достаточно агрессивны. Так считает политолог Сергей Михеев. По его словам, польские политики вынашивают идею создания "новой Речи Посполитой". С этой целью Варшава и намерена обзавестись большой сухопутной армией, о создании которой ранее заявлял глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак.

"Я уверен, что у Польши есть планы захвата Белоруссии и Украины. Возможно даже распространение своего влияния и на другие земли. И Калининградской области", — цитирует слова политолога "Военное дело".

По мнению Михеева, Польша может увеличить свою территорию, воспользовавшись удобным историческим моментом. Сейчас Варшава может попытаться присоединить к себе западные регионы Украины, которые она итак считает своими. Для этого она намерена увеличить военную мощь, в том числе с целью "напугать" ею Россию.