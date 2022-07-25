Амбиции Польши достаточно агрессивны. Так считает политолог Сергей Михеев. По его словам, польские политики вынашивают идею создания "новой Речи Посполитой". С этой целью Варшава и намерена обзавестись большой сухопутной армией, о создании которой ранее заявлял глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак.
"Я уверен, что у Польши есть планы захвата Белоруссии и Украины. Возможно даже распространение своего влияния и на другие земли. И Калининградской области", — цитирует слова политолога "Военное дело".
По мнению Михеева, Польша может увеличить свою территорию, воспользовавшись удобным историческим моментом. Сейчас Варшава может попытаться присоединить к себе западные регионы Украины, которые она итак считает своими. Для этого она намерена увеличить военную мощь, в том числе с целью "напугать" ею Россию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал бурную реакцию украинского лидера Владимира Зеленского после ударов ВС РФ, сделанных ночью по Одессе.