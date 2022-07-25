Читатели Daily Mail: "свидания" Джонсона с Зеленским дорого обходятся британцам

"Свидания" подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским обходятся слишком дорого для британских налогоплательщиков. Такое мнение выразили читатели Daily Mail.

По словам пользователей, Джонсон гораздо больше беспокоится за Украину, чем за собственную страну. Многие подписчики издания порекомендовали политику остаться в Киеве навсегда.

Жители Британии опасаются, что до ухода в отставку Джонсон передаст Киеву очередную партию военной и финансовой помощи.

"Роман Джонсона и Зеленского — это просто позорище, каждое их свидание становится всё дороже для британских налогоплательщиков", — отметил один из читателей.

С его мнением согласились и другие пользователи. Они также назвали Джонсона "болваном" и "худшим премьер-министром Британии".

В начале июля Джонсон объявил об уходе с поста премьера и руководителя Консервативной партии на фоне правительственного кризиса, разразившегося в Великобритании.