Столтенберг: НАТО направит Украине сотни переносных систем для борьбы с БПЛА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок поставит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками.

"НАТО предоставит комплексный пакет помощи, включая средства защищенной связи, топливо, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем защиты от дронов", — приводит его слова сербская газета Kurir.

Глава альянса пообещал, что НАТО поможет Украине перейти с советского оснащения на современную технику военного блока.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев получил польские танки PT-91 Twardy, основанные на лицензионном варианте советского Т-72М1.