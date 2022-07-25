Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок поставит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками.
"НАТО предоставит комплексный пакет помощи, включая средства защищенной связи, топливо, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем защиты от дронов", — приводит его слова сербская газета Kurir.
Глава альянса пообещал, что НАТО поможет Украине перейти с советского оснащения на современную технику военного блока.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев получил польские танки PT-91 Twardy, основанные на лицензионном варианте советского Т-72М1.
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