The Sun: вернуть остров Змеиный Украине помог британский спецназ

Подготовиться к возвращению под свой контроль острова Змеиный украинцам помогал спецназ Великобритании. Об этом пишет The Sun.

В статье утверждается, что британцы использовалb свой опыт и технику, в том числе — подводные аппараты в стиле Джеймса Бонда.

Автор статьи рассказывает о том, что на Украину для обучения бойцов украинского 73-го морского центра специального назначения обращению с британской техникой ездили представители Особой лодочной службы ВМС Великобритании.

Речь идёт о подводных буксировщиках, с помощью которых украинские боевые пловцы исследовали прибрежную зону Змеиного на наличие мин, прежде чем дать команду к атаке основным силам, уточняет издание.