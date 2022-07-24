Подготовиться к возвращению под свой контроль острова Змеиный украинцам помогал спецназ Великобритании. Об этом пишет The Sun.
В статье утверждается, что британцы использовалb свой опыт и технику, в том числе — подводные аппараты в стиле Джеймса Бонда.
Автор статьи рассказывает о том, что на Украину для обучения бойцов украинского 73-го морского центра специального назначения обращению с британской техникой ездили представители Особой лодочной службы ВМС Великобритании.
Речь идёт о подводных буксировщиках, с помощью которых украинские боевые пловцы исследовали прибрежную зону Змеиного на наличие мин, прежде чем дать команду к атаке основным силам, уточняет издание.
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