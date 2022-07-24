Sohu: санкциями против России США добьются потери Аляски

Россия не будет вечно терпеть вводимые против нее санкции, и США, которые являются их инициаторами, вероятно, скоро получат мощный контрудар.

Об этом пишет китайское издание Sohu.

По версии журналистов, Москве есть чем ответить Вашингтону в развязанной им экономической войне.

"После начала спецоперации России на Украине США, которые давно видят в Москве врага, объявили, что намерены "довести Россию до банкротства и разрушить её экономику". Нет сомнений, что Россия не позволит Вашингтону делать всё, что ему хочется. Москва подготовила контрудар, в результате которого Штаты могут потерять Аляску", — пишет Sohu, напоминая читателям недавнее заявление спикера российской Госдумы Вячеслава Володина, "внезапно" сказавшего, что России "есть что возвращать — например, Аляску".