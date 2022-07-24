Лавров напомнил иностранным журналистам, что им запрещено его фотографировать

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассмешил представителей зарубежной прессы своим отношением к относящимся к нему запретам Запада.

Как рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, Лавров сам лично напомнил иностранным журналистам о том, что согласно нынешним западным ограничениям, прессе запрещено его снимать. Это замечание вызвало улыбки и смех репортёров.

"Лавров третьей очереди зарубежных журналистов, которых запускали в зал встреч с генеральным секретарем Лиги арабских государств: "Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать". Хохот в зале", — так описала происходившее во время встречи Захарова.

Она порекомендовала отправить сделанные фото Лаврова в Госдеп, чтобы там не переживали, что Россия использует их с пропагандистскими намерениями. Захарова предложила руководству США использовать эти фото самому, если у них есть такое желание.

До этого сам Лавров высказался относительно запрета Запада для партнёров России делать общие фото с ним или президентом РФ Владимиром Путиным. Министр уверен, что такого рода запрет уже никак не относится к дипломатии, и назвал его одержимостью.