Белый дом сообщил, что Байден "всё ещё жив"

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время ежедневного брифинга весьма удивила журналистов, зачитав по бумажке сообщение о том, что "президент Байден всё ещё жив".

Но на этом хорошие новости о состоянии главы государства не закончились. Мисс Жан-Пьер поведала президентскому пулу, что аппетит Байдена, работающего по восемь и более часов в день, не уменьшился, и он "хвастался пустой тарелкой с крошками, разговаривая со своими советниками".

Далее выступил врач 46-президента США с сообщением о том, что коронавирус, которым болен Байден, понемногу отступает, хотя "пациент страдает от боли в горле, кашля и ломоты в теле".