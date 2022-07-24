Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время ежедневного брифинга весьма удивила журналистов, зачитав по бумажке сообщение о том, что "президент Байден всё ещё жив".
Но на этом хорошие новости о состоянии главы государства не закончились. Мисс Жан-Пьер поведала президентскому пулу, что аппетит Байдена, работающего по восемь и более часов в день, не уменьшился, и он "хвастался пустой тарелкой с крошками, разговаривая со своими советниками".
Далее выступил врач 46-президента США с сообщением о том, что коронавирус, которым болен Байден, понемногу отступает, хотя "пациент страдает от боли в горле, кашля и ломоты в теле".
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