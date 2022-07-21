Французский экономист Руж: ЕС забыл об уроке блокады Англии 1806 года

Французский экономист Оливье Де Мейзон Руж заявил, что ЕС забыл об уроке блокады Англии 1806 года.

В своей статье для Le Figaro Руж пишет, что Европе нужно вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году. По его мнению, вводя санкции против России ЕС делает только лучше для Москвы. Он напоминает, что в 1806 году британская империя была отрезана от европейских рынков и это пошло стране лишь на пользу. Англия, лишенная своих европейских поставщиков, смогла наладить новые торговые отношения, в частности, с Канадой, затем с Соединенными Штатами и Латинской Америкой.

"Англия в конечном итоге вышла из этого испытания более сильной, расширив свою империю и став доминирующей нацией 19 века", — заявил Руж.