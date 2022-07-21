Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня не видит смысла в публичном признании ЛНР и ДНР.
Лидер Белоруссии не спешит официально признавать статус Донецкой и Луганской Народных Республик.
"Надо будет — признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю?" — ответил вопросом на вопрос Лукашенко в интервью агентству "Франс Пресс".
Александр Григорьевич объяснил, что сотрудничает с Украиной, также как и Запад.
"Вы [Запад] фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части, и будете восстанавливать", — сказал лидер Белоруссии.
Лукашенко пообещал помогать Луганску, Донецку и Крыму.
"Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал — не признал. Надо — признаем указом президента", — выразил свою позицию президент Белоруссии.
Ранее белорусский лидер призвал Киев, Москву и западные страны прекратить конфликт на Украине, который может закончиться ядерной войной.
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