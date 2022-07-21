Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ядерщик: атака на Запорожскую АЭС могла оставить без электричества пол-Украины
Басков о выходе в РФ фильма с Хаматовой: "Примеряют роль "Совести Нации""
NCA: британских педофилов уличили в "помощи" украинским детям в Польше
Разведка МI-6: "Россия скоро выдохнется, поэтому это шанс для ВСУ нанести удар"
Foreign Policy: ВС РФ могут начать наступление на Одессу в начале 2023 года
Подоляка: российские ЗРК С-400 развеяли миф о неуязвимости РСЗО HIMARS
Reuters: Россия не разрешает возвращать турбину для "Северного потока"
Рожин: для защиты Антоновского моста в Херсоне от ВСУ необходимо усилить ПВО
Кнутов сообщил, почему у ВСУ не кончается артиллерия: ремонтная база отлажена

Лукашенко о признании Белоруссией ЛДНР: "Если в этом будет смысл какой-то"

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня не видит смысла в публичном признании ЛНР и ДНР.

Лукашенко о признании Белоруссией ЛДНР: "Если в этом будет смысл какой-то"

Лидер Белоруссии не спешит официально признавать статус Донецкой и Луганской Народных Республик.

"Надо будет — признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю?" — ответил вопросом на вопрос Лукашенко в интервью агентству "Франс Пресс".

Александр Григорьевич объяснил, что сотрудничает с Украиной, также как и Запад.

"Вы [Запад] фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части, и будете восстанавливать", — сказал лидер Белоруссии.

Лукашенко пообещал помогать Луганску, Донецку и Крыму.

"Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал — не признал. Надо — признаем указом президента", — выразил свою позицию президент Белоруссии.

Ранее белорусский лидер призвал Киев, Москву и западные страны прекратить конфликт на Украине, который может закончиться ядерной войной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.

Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Минобороны: ВКС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
Силовые структуры
Поддубный о новой тактике танков ВСУ: “Ведут огонь с 10 километров"
Любовь Степушова Бразилия и Аргентина заблокировали выступление Зеленского на саммите МЕРКОСУР Любовь Степушова Александр Артамонов Сверхсовременный "Ступор": Россия готовит достойный ответ украинским дронам Александр Артамонов Людмила Черткова Учёные-палеонтологи затроллили Зеленского: вымершее беспозвоночное Людмила Черткова
Силовые структуры
После удара по складу боеприпасов СБУ в Николаеве начала искать диверсантов
Силовые структуры
Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать
Глава офиса Зеленского Ермак: мы изменим ситуацию на Украине до зимы
Мир. Новости мира
Глава офиса Зеленского Ермак: мы изменим ситуацию на Украине до зимы
Последние материалы
Разведка МI-6: "Россия скоро выдохнется, поэтому это шанс для ВСУ нанести удар"
Лукашенко о признании Белоруссией ЛДНР: "Если в этом будет смысл какой-то"
Подоляка: российские ЗРК С-400 развеяли миф о неуязвимости РСЗО HIMARS
Foreign Policy: ВС РФ могут начать наступление на Одессу в начале 2023 года
Reuters: Россия не разрешает возвращать турбину для "Северного потока"
Рожин: для защиты Антоновского моста в Херсоне от ВСУ необходимо усилить ПВО
Кнутов сообщил, почему у ВСУ не кончается артиллерия: ремонтная база отлажена
Федоров рассказал про главные результаты визита Путина в Иран: БПЛА получим!
Лукашенко французам: Россия уничтожит ваши САУ, едва они окажутся на Украине
Журналист Сапоньков заявил, что ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников