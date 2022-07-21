Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar будут уничтожены сразу же после прибытия на Украину.
"Россия знает, как вы повезёте эти Caesar туда. И как только они на Украину прибудут — высокоточным оружием их накроют. Поэтому подумайте, стоит ли это делать", — сказал Лукашенко в интервью Agence France-Presse.
Ранее Украине были переданы 12 французских САУ. По крайней мере, такую цифру на этой неделе назвала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она также сообщила, что ещё шесть подобных гаубиц в ближайшее время будут доставлены в эту страну.
Стоит отметить, что Украина по сути полагается на поставки западного оружия. В том числе самоходных артиллерийских установок — их поставляют Франция, Германия, Польша, Словакия, Великобритания. Гаубицы Украине также поставляют США.
Как раз в четверг британский министр обороны Бен Уоллес объявил о новых поставках вооружений на Украину. В их число, по его словам, войдут:
Ранее на этой неделе о новых поставках объявляли и Соединённые Штаты. На Западе считают, что оказывают Украине поддержку таким образом.
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