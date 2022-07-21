Лукашенко французам: Россия уничтожит ваши САУ, едва они окажутся на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar будут уничтожены сразу же после прибытия на Украину.

"Россия знает, как вы повезёте эти Caesar туда. И как только они на Украину прибудут — высокоточным оружием их накроют. Поэтому подумайте, стоит ли это делать", — сказал Лукашенко в интервью Agence France-Presse.

Ранее Украине были переданы 12 французских САУ. По крайней мере, такую цифру на этой неделе назвала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она также сообщила, что ещё шесть подобных гаубиц в ближайшее время будут доставлены в эту страну.

Стоит отметить, что Украина по сути полагается на поставки западного оружия. В том числе самоходных артиллерийских установок — их поставляют Франция, Германия, Польша, Словакия, Великобритания. Гаубицы Украине также поставляют США.

Как раз в четверг британский министр обороны Бен Уоллес объявил о новых поставках вооружений на Украину. В их число, по его словам, войдут:

несколько сотен беспилотников;

1600 единиц противотанкового оружия;

20 самоходных артиллерийских установок M109 155-мм;

36 артиллерийских установок L119 105-мм;

радиолокационные системы контрбатарейной борьбы;

более 50 тысяч боеприпасов для артиллерии.

Ранее на этой неделе о новых поставках объявляли и Соединённые Штаты. На Западе считают, что оказывают Украине поддержку таким образом.