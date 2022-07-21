Глава ЦРУ США Бернс: СВО на Украине может повлиять на планы КНР вернуть Тайвань

Опыт России, проводящей спецоперацию на Украине, влияет на расчеты Китая относительно того, как и когда он может принять решение о возвращении Тайваня. Об этом заявил глава ЦРУ США Уильям Бернс, выступая на Aspen Security Forum. Шеф разведки опроверг предположения о том, что президент КНР Си Цзиньпин может двинуться на Тайвань после ключевого собрания Коммунистической партии в конце текущего года, но воссоединение с островом всё же должно произойти, пишет The Guardian.

"Мы считаем, что это, вероятно, затрагивает не столько вопрос о том, может ли китайское руководство через несколько лет решить применить силу для установления контроля над Тайванем, сколько вопрос о том, как и когда они это сделают", — сказал глава ЦРУ.

В Пекине обеспокоены спецоперацией на Украине, которая началась в конце февраля 2022 года, сообщает Бернс. Он утверждает, что сейчас китайское руководство делает выводы из происходящего и их задачей должно стать накапливание "подавляющей силы, если они собираются обдумывать это в будущем". Также Бернс указал на обеспокоенность КНР потенциальными санкциями, которые могут быть применены к ней в случае присоединения Тайваня в ходе военной операции. Китай считает остров своей территорией, ожидающей воссоединения с остальной частью страны — и в случае необходимости силой, пишет The Guardian.