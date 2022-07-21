Вирусолог Волков: вероятность летального исхода у Байдена от COVID-19 минимальна

Сегодня утром, 21 июля, администрация президента США сообщила, что у Джо Байдена обнаружен коронавирус. Чем отягощена болезнь и каковы шансы на выздоровление, рассказал корреспонденту Pravda.Ru вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Медицинское обслуживание президентов наиболее высокое, поэтому и шансов на выздоровление становится больше. Джо Байден не страдает какими-либо хроническими заболеваниями, которые могут отяготить течение Covid-19, сообщает вирусолог. Недавно президент США признался, что в прошлом у него был диагностирован рак. Однако, учитывая, что это было кожное новообразование, едва ли оно может усложнить заболевание, считает Волчков.

"Но рак действительно мог быть бы серьёзным отягчающим обстоятельством. В его возрасте, безусловно, любая инфекция, особенно такая, как COVID-19, это тревожный симптом. <…> Сейчас всё-таки инфекция была поймана относительно в ранней стадии. У коллег в Соединенных Штатах уже есть достаточное количество инструментов и для предотвращения инфекции, и для последующего лечения. <…> Я думаю, что сейчас, если они оперативно сработают, то они достаточно быстро выведут Джо Байдена из данной ситуации", — сообщил вирусолог.

Поэтому вероятность летального исхода у президента США минимальна, а шансы на выздоровление высоки, считает Волчков. Ухудшить ситуацию может бактериальная инфекция, но получить её в случае Джо Байдена будет достаточно сложно, полагает вирусолог.

"Я думаю, что у него достаточно грамотные врачи, они вряд ли положат его в общую клинику, в общую палату, в общую реанимацию, если до этого дело дойдет. Скорее всего, у него всё отдельно, специфично, и проверяется на различные контаминации. И такие палаты, где лечат президентов, обычно точно тестируются на различные бактерии, особенно с множественной резистентностью к антибиотикам. Поэтому я бы оценил его шансы как высокие", — резюмировал Волчков.

Администрация Байдена сообщает, что болезнь протекает в лёгкой форме. Президент находится на изоляции, но продолжает исполнять свои обязанности.