Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал решение итальянского премьер-министра Марио Драги уйти в отставку.
По мнению эксперта, это решение является признаком тяжёлого структурного кризиса, который накрывает западный мир.
Суздальцев напомнил, что в Европе сегодня большое количество внутренних проблем, среди которых самой весомой является энергетический кризис.
"Все текущие проблемы ускоряются на фоне противостояния с Россией. Группа высших должностных лиц стран Евросоюза повязана участием в необъявленной войне с Россией. С продвижением российских войск на Украине возрастает вероятность того, что европейские правительства начнут сыпаться, что мы видим сегодня", — сказал Суздальцев в разговоре с Telegram-каналом "БайБайден".
При этом политолог уверен, что вне зависимости от того, кто придёт на место Драги, российско-итальянские отношения останутся неизменными, и Рим по-прежнему будет занимать антироссийскую позицию.
"В итальянском истеблишменте все партии настроены против России. Поэтому смена премьера на отношениях между Римом и Москвой не отразится", — добавил Суздальцев.
Эксперт добавил, что пока не берётся предсказать имя преемника Драги.
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