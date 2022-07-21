Полковник Макгрегор: политика НАТО вынудила Путина начать СВО на Украине

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор высказал своё мнение в отношении спецоперации на Украине. Он считает, что президент РФ Владимир Путин начал её из-за нежелания непосредственно соседствовать со странами НАТО, так как существовала угроза расширения Североатлантического альянса на территорию Украины, пишет "МК".

Путин ранее заявлял, что возможное присоединение Незалежной к ЕС его не беспокоит, а размещение на её территории войск НАТО вызывает вопросы.

"Оба этих государства опасаются, что произойдет следующее: мы вернёмся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России", — цитирует Макгрегора "МК".

Однако с его слов, европейские страны "вечной войны" не хотят.

Путин ещё осенью прошлого года требовал от Запада отказаться от размещения в граничащих с РФ странах военных баз НАТО. Однако точки над i расставлены не были, вместо этого активность альянса на территории Незалежной увеличилась, поэтому украинский конфликт перешёл в силовую форму, пишет источник.