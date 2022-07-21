Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал Киев, Москву и западные страны остановиться и прекратить конфликт на Украине, который в любой момент может перерасти в ядерную войну.
Лукашенко считает, что главное здесь — прекратить военные действия, а о деталях потом уже всегда можно договориться.
"Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе, операции и войне на Украине. Давайте остановимся, а потом решим, как жить дальше… Нет необходимости идти дальше. Дальше бездна ядерной войны", — сказал Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс.
Лукашенко обратился через представителей агентства к киевским властям, призвав их начать переговоры с Россией и поклясться никогда больше ей не угрожать.
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