Лидер США Джозеф Байден заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали американские журналисты.
Как написали в Reuters, представители Белого дома заявили, что состояние руководителя страны можно назвать стабильным. Также в пресс-службе сообщили об умеренных проявлениях болезни. По информации СМИ, президент продолжит трудиться в дистанционном формате. Известно, что Байден прививался против COVID-19.
Глава государства входит сразу в две группы риска заражения коронавирусом. Американскому лидеру 79 лет. Ещё он болен немеланомным раком кожи.
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