Байден заразился коронавирусной инфекцией

Лидер США Джозеф Байден заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали американские журналисты.

Как написали в Reuters, представители Белого дома заявили, что состояние руководителя страны можно назвать стабильным. Также в пресс-службе сообщили об умеренных проявлениях болезни. По информации СМИ, президент продолжит трудиться в дистанционном формате. Известно, что Байден прививался против COVID-19.

Глава государства входит сразу в две группы риска заражения коронавирусом. Американскому лидеру 79 лет. Ещё он болен немеланомным раком кожи.