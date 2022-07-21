Зеленский дал комментарий насчёт информации о своей "госпитализации"

21 июля украинский лидер Владимир Зеленский лично заявил, что никто его не госпитализировал, как это ранее сообщалось некоторыми СМИ.

Президент записал видеообращение, в котором заверил украинцев, что он прекрасно себя чувствует и ни в какой реанимации не находится.

Зеленский заверил, что сегодня он "крепок", как никогда.

"Нахожусь я в кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал… При всем уважении к преклонному возрасту: 44 — это не 70", — сказал Зеленский в видео, размещённом в Telegram-канале фракции "Слуга народа".

Ранее ряд радиостанций Украины сообщил о тяжёлом состоянии Зеленского, якобы находящегося в реанимации. Говорили, что функции президента временно взял на себя спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Позже в офиса Зеленского заявили, что сообщения о госпитализации президента являются фейком, который распространили взломавшие радиоэфир злоумышленники.