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Лукашенко: Украина может закончить конфликт с выгодой для себя, но только сейчас

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в данный момент конфликт на Украине пока ещё может закончиться на "более приемлемых" для Киева условиях.

Лукашенко: Украина может закончить конфликт с выгодой для себя, но только сейчас

В интервью агентству "Франс Пресс" Лукашенко заявил, что сейчас всё зависит от Украины и особенность момента в том, что конфликт можно завершить на более приемлемых для Киева условиях.

Президент Белоруссии считает, что в первую очередь Украина должна сесть за стол переговоров и согласиться, что "они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории".

"Это главное. А денацификация и прочее — это философия. Главное — безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого", — подчеркнул он.

При этом, отметил Александр Лукашенко, тема Херсона, Донецка и Луганска "уже не обсуждается". Говорить об этом можно было в феврале-марте, но не сейчас.

"Понимаете, там живут русские люди, которых украинцы гнобили. А зачем? Я же поляков сейчас не наказываю за ту политику, которую проводит Польша в отношении нас. Я всегда говорю: у нас есть поляки этнические, но это "мои" поляки. Они имеют все права, как и белорусы. Мы их любим, уважаем и ценим. И они себя ведут достойно в основном. Зачем тогда было русский язык запрещать, зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводили Порошенко, Зеленский?", — сказал Лукашенко.

По его словам, украинские власти своей политикой всё время толкали страну к конфликту.

Ранее президент Белоруссии заявил, что из-за расширения НАТО на восток славян раскидало по разные стороны баррикад. При этом, по его словам, Украина была потеряна для восточнославянского мира ещё до того, как была начата спецоперация.

Произошло это, отметил Лукашенко, когда украинские политики сами отказались от славянской идентичности, "когда нам чудом удавалось привезти на эту сцену ("Славянского базара" — Прим. ред.) украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах".

При этом Александр Григорьевич уверен в возвращении Украины, её братского народа "в свою славянскую семью".

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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