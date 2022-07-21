Вице-премьер Испании назвала облегчением подачу газа по "Северному потоку"

Поставки газа по Северному потоку возобновились после планового техобслуживания 21 июля в 7 утра, сообщает газотранспортный оператор Nord Stream AG. После этого Вице-премьер Испании Тереса Рибера заявила:

"Это облегчение с точки зрения непосредственного давления, это облегчение, которое я восприняла с некоторым скептицизмом".

На эту же тему высказалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок:

"Если мы не получим газовую турбину, тогда мы больше не будем получать газ, и тогда мы не сможем поддерживать Украину, так как будем заняты народными восстаниями".

Позже Анналена Бербок добавила, что выбрала немного утрированную формулировку, но напомнила, что ФРГ не может позволить себе резкий отказ от российского газа.

Сейчас Северный поток работает на 40% мощности. Ограниченные поставки Российского газа в Европу могут сорвать планы ФРГ заполнить газохранилища страны на 90%.