Поляки создают бригады теробороны в приграничных с Украиной городах

В Польше формируются дополнительные бригады территориальной обороны. Такие формирования создаются в Варшаве, и в приграничных с Украиной населённых пунктах - Пшемысле и Хелме. Такая информация поступила от главы министерства обороны Польши Мариуша Блащака.

В функции членов бригады теробороны в Варшаве будет входить защиты города, важнейших объектов его инфраструктуры. Также они будут участвовать в боевых действиях в черте города, если это наподобится. Участники теробороны в Пшемысле и Хелме будут выполнять роль Корпуса охраны пограничья.

В подразделениях польской теробороны, которые включают в себя 15 бригад, уже состоят свыше 32 тысяч поляков. В следующем году в Минобороны страны планируют сформировать дополнительные бригады и в других городах: Тарнобжеге, Влоцлавеке и Ченстохове, пишет Rzeczpospolita.