Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Славянск необходимо брать с востока.
По словам Кнутова, со стороны Изюма Славянск защищён мощными бетонными укреплениями, взять которые союзным силам будет не просто. Однако к востоку от города таких укреплений нет, поэтому наступление с этой стороны может пройти успешнее и быстрее, предполагает Кнутов.
Эксперт в беседе с "Украиной.ру" отметил, что ВСУ успели построить восточную линию, но там нет долговременных опорных пунктов. По мнению Кнутова, киевские власти рассчитывали, что с этой стороны Славянск будет прикрывать Северодонецк и Лисичанск, однако эти города уже находятся под контролем союзных сил РФ и ЛДНР.
Кнутов предположил, что Киев тоже осознаёт, что не сможет долго удерживать оборону на линии Северск-Соледар, но стремится сдержать наступление союзных сил, чтобы успеть укрепить Славянск и Краматорск.
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