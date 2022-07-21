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Хазин о визите Байдена в Израиль: очередной провал

Мир

Зачем президент США Джозеф Байден поехал в Израиль, можно лишь предполагать. Однако предстоящие выборы израильского правительства подтвердят очередной провал американского лидера. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин.

Хазин о визите Байдена в Израиль: очередной провал

Он отметил в беседе с ФАН, что проблема сама по себе возникла задолго до президентского турне по Ближнему Востоку. Сейчас Байден лишь пытается залатать дыры, однако, фактически, вряд ли способен на что-то, считает аналитик.

Часть местных элит, считающая, что США гарантом безопасности Израиля больше быть не могут и таким должна стать Россия, стремительно усиливается, добавил эксперт.

По его словам, это лишний раз подтвердила встреча в Тегеране, а сам риск смены вектора израильской внешней политики уже является сокрушительным провалом США. Неудачу хозяина Белого дома в Саудовской Аравии подтверждают стабильно высокие цены на нефть и усугубление топливного кризиса.

"Уход Израиля в сферу влияния России поставит крест на высшем политическом руководстве США", — заключил собеседник издания.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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