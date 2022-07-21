Политолог Маслова об отставке Марио Драги: интрига сохраняется

Политолог Елена Маслова в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала принятие к сведению отставки премьер-министра страны Марио Драги президентом Италии Серджо Маттарелла.

Маслова отметила, что словосочетание "принял к сведению" ещё не означает отставки Драги. По её словам, интрига в этом вопросе до сих пор сохраняется, и даже в течение ближайших часов ещё многое может поменяться: могут пройти какие-то дополнительные переговоры, рокировки, что-то может предложить итальянское правительство.

Политолог подчеркнула, что тот факт, что Драги всё-таки остался у власти в Италии, означает то, что досрочного проведения выборов в принципе итальянские элиты не хотят и, соответственно, не хотят, чтобы Драги уходил с поста премьер-министра.

"То есть пока еще до конца нельзя сказать, на мой взгляд, что Драги действительно ушел в отставку. То есть президент принял к сведению, но, в конечном итоге, возможно, он еще что-то переиграет. Если сравнивать с прошлой неделей, когда Драги также подавал в отставку, то сейчас, конечно, Италия находится всё ближе и ближе к проведению досрочных парламентских выборов", — подытожила Маслова.

21 июля стало известно, что итальянский премьер-министр Марио Драги подал в отставку, причём уже во второй раз. Президент страны Серджо Маттарелла принял его заявление к сведению.