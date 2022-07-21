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Подоляка: Запад боится "газовой дубины" Путина

Мир

Запад резко уменьшает поставки вооружений на Украину, это становится уже тенденцией. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка, анализируя итоги состоявшегося накануне онлайн совещания министров обороны стран НАТО "Рамштайн-4" по вопросам военной помощи Киеву.

Подоляка: Запад боится "газовой дубины" Путина

Министр обороны Украины Алексей Резников упомянул о том, что различное оружие, но ничего конкретного не сказал, засекретив информацию, отметил эксперт.

По мнению аналитика, Западная Европа сегодня "находится на растяжке". С одной стороны, она, очевидно, не может решить проблему катастрофической зависимости от российского газа. А, с другой, — понимает, что чем больше вооружений она поставит украинской армии, тем меньше газа потечёт в её сторону по тем же самым газопроводам "Северный поток-1" либо по украинской трубе.

Таким образом, европейцы поставят под угрозу существования уже собственные правительства и однозначно гарантируют серьёзный кризис в своих государствах.

Катастрофическая ситуация с поставками вооружений Украине, скорее всего, является комбинацией сразу нескольких факторов, считает Подоляка.

"Думаю, что ключевым здесь является фактор именно "газовой дубины" Путина, которая работает крайне эффективно", — заключил блогер.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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