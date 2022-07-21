Подразделения ВСУ нужно отодвинуть не только от Донецка, но и "пошире". Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами в Ростовской области.
Комментируя истории переселенцев об обстрелах Донецка со стороны украинских войск, политик подчеркнул: российские военные решат все задачи спецоперации, однако им потребуется "определённое время". Он поддержал призывы отодвинуть ВСУ от этого города.
"И не только от Донецка, теперь нужно пошире. Подальше", — сказал Медведев.
Как пояснил зампред Совбеза РФ, специальная военная операции на Украине будет доведена до конца, чтобы в республиках Донбасса стало "спокойно, мирно и комфортно".
Ранее Медведев сообщил, что Украина в результате кризисной ситуации может исчезнуть с карты мира, полностью утратив остатки государственного суверенитета.
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