Образы жены украинского лидера Владимира Зеленского Елены и президента США Джо Байдена Джилл во время их встречи подверглись тщательному рассмотрению мировой общественностью. В частности, в глаза бросилось то, что обе первые леди надели на встречу туфли в цветах флага Украины.
Как отметил по этому поводу глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, "США и Украина во всех смыслах на одной волне", добавив, что такой аутфит не был запланированным.
По мнению же официального представителя российского МИД Марии Захаровой, голубые и жёлтые туфли — это не подтверждение "одной волны" США и Украины, а нечто прямо противоположное.
"Это подтверждение тому, какое место отведено Вашингтоном украинской государственности", — сказала Захарова.
Елена Зеленская ранее обратилась к Конгрессу США с просьбой активнее помогать Киеву в военном плане, как можно скорее снабдив ВСУ комплексами ПВО.
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