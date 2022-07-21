Захарова посчитала сомнительным выбором туфли Елены Зеленской

Образы жены украинского лидера Владимира Зеленского Елены и президента США Джо Байдена Джилл во время их встречи подверглись тщательному рассмотрению мировой общественностью. В частности, в глаза бросилось то, что обе первые леди надели на встречу туфли в цветах флага Украины.

Как отметил по этому поводу глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, "США и Украина во всех смыслах на одной волне", добавив, что такой аутфит не был запланированным.

По мнению же официального представителя российского МИД Марии Захаровой, голубые и жёлтые туфли — это не подтверждение "одной волны" США и Украины, а нечто прямо противоположное.

"Это подтверждение тому, какое место отведено Вашингтоном украинской государственности", — сказала Захарова.

Елена Зеленская ранее обратилась к Конгрессу США с просьбой активнее помогать Киеву в военном плане, как можно скорее снабдив ВСУ комплексами ПВО.