Немецкий министр предупредила об угрозе "народных восстаний" при дефиците газа

Руководитель МИД Германии Анналена Бербок раскрыла детали переговоров с канадскими властями о важности турбины магистрального газопровода "Северный поток". Как отметила министр, она рассказала коллегам о риске возникновения мятежей на фоне нехватки газа.

"Если мы не получим турбину, то не сможем поддерживать Украину, поскольку будем заняты народными восстаниями", — сообщила глава внешнеполитического ведомства, слова которой передаёт RND.

При этом Бербок заявила, что немного утрировала. Она подчеркнула, что ФРГ нуждается в голубом топливе из РФ.

Ранее британский аналитик Сэм Эшворт-Хейз предупредил, что Берлин оказался во власти Москвы по причине дефицита газа.