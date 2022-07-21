Руководитель МИД Германии Анналена Бербок раскрыла детали переговоров с канадскими властями о важности турбины магистрального газопровода "Северный поток". Как отметила министр, она рассказала коллегам о риске возникновения мятежей на фоне нехватки газа.
"Если мы не получим турбину, то не сможем поддерживать Украину, поскольку будем заняты народными восстаниями", — сообщила глава внешнеполитического ведомства, слова которой передаёт RND.
При этом Бербок заявила, что немного утрировала. Она подчеркнула, что ФРГ нуждается в голубом топливе из РФ.
Ранее британский аналитик Сэм Эшворт-Хейз предупредил, что Берлин оказался во власти Москвы по причине дефицита газа.
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