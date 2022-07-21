Сегодня в эфире украинского радио прозвучало сообщение о том, что президент страны Владимир Зеленский находится в реанимации в тяжёлом состоянии, а его обязанности исполняет спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Однако это оказалось фейком.
Со здоровьем у Зеленского всё в порядке, сегодня он провёл очередное совещание с представителями силовых структур, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в комментарии "Стране".
Задать вопрос, что это было, нужно тем, кто отвечает за техническое функционирование радиостанций, добавил он.
В компании TAVR Media, которой принадлежат радиостанции, где прозвучало это сообщение, ответили, что радио было атаковано хакерами.
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