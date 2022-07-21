Телеканал "Украина", "Украина 24" и "Футбол" прекращают вещание на Украине. Все разрешения на трансляции прекращают своё действия 22 июля, сообщает Нацсовет по телевидению и радиовещанию украины.
Ринат Ахметов - самый богатый человек Украины — передал свои лицензии на вещание в сторону государства. Сам миллиардер связывает своё решение с антиолигархическими законами Владимира Зеленского и невозможностью продать бизнес по рыночным условиям, он объявил об этом на сайте своей инвестиционной группы SCM
В медиабизнес Рината Ахметова входили самые популярные Украинские каналы на русском языке.
Олигарх не скрывал, что использует бизнес для лоббирования своих политических интересов, но после 24 февраля из-за закона Владимира Зеленского "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения" это стало невозможно — во время военного положения образовалась государственная монополия на слово.
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