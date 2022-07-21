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Политолог Литвак: Трасс, вероятно, проиграет в финале выборов премьера Британии

Мир

Кандидат на пост премьер-министра Британии Лиз Трасс, вероятно, проиграет в финале выборов, так как она составляла часть правительства Бориса Джонсона. Об этом заявил политолог Николай Литвак, оценивая в интервью Pravda.Ru ход выборов в Великобритании.

Политолог Литвак: Трасс, вероятно, проиграет в финале выборов премьера Британии

По его словам, на повестке дня в Британии два вопроса — экономическое положение масс и международная политика, связанная с антироссийскими санкциями и украинским конфликтом. 

"Я лично думаю, что Трасс проиграет, потому что в кабинете Джонсона у них ничего не получилось. Джонсон получил вотум недоверия, ведь его политика была признана ошибочной, а Трасс составляла часть его правительства. При этом вне зависимости от того, кто станет следующим премьером Британии, дела у них лучше не пойдут, во всяком случае до конца активных событий на Украине", — считает политолог.

Литвак добавил, что экономическая ситуация в Британии будет только ухудшаться. Он также подчеркнул: будущий премьер-министр страны не сможет на это повлиять, ведь Великобритания связана "солидарностью" с США.

Ранее сообщалось, что экс-глава Минфина Британии Риши Сунак (137 голосов) и министр иностранных дел Трасс (113 голосов) стали участниками последнего тура выборов руководителя правительства страны.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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