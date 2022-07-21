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В Польше всё больше недовольны "засильем" Украины. Будут последствия?

Мир

Жители города Вроцлав, расположенного на юго-западе Польши, выразили недовольство обилием украинских флагов, размещённых в городском общественном транспорте.

В Польше всё больше недовольны "засильем" Украины. Будут последствия?

Акцию протеста по этому поводу организовали представители молодёжного крыла партии "Конфедерация польской короны". Участники акции протеста заявили, что не хотят сделать из Польши "Укрополию" и не позволят сделать этого властям, сообщает издание Wirtualna Polska.

"Мы хотим, чтобы Польша была польской, а не "радужной", "левой" или "крепостной" под диктовку брюссельских еврократов", — говорится в предложенной петиции.

К протестующим вышел начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер. Он заявил, что решение о флагах принял именно он, поскольку "есть две стороны: либо за Россию, либо за Украину".

По словам пана Балавейдера, у него в кабинете висят флаги Украины и Евросюза, просто за Польшу уже нельзя.

В Польше, власти которой активно поддерживают Украину, не впервые проходят подобные акции протеста. В конце июня в Варшаве прошло шествие "Дмовский на замок", участие в котором приняли несколько сотен человек.

Его участники призывали лидеров западного мира остановить отправку оружия Украине и обвиняли Владимира Зеленского в том, что он не выполнил своё предвыборное обещание достичь мира в стране.

Впрочем, никакого влияния на политику польских властей эти акции протеста не оказывают. Или пока не оказывают. Поэтому не следует делать далекоидущих выводов из акций протеста. Но опять же, пока что.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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