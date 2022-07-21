Жители города Вроцлав, расположенного на юго-западе Польши, выразили недовольство обилием украинских флагов, размещённых в городском общественном транспорте.
Акцию протеста по этому поводу организовали представители молодёжного крыла партии "Конфедерация польской короны". Участники акции протеста заявили, что не хотят сделать из Польши "Укрополию" и не позволят сделать этого властям, сообщает издание Wirtualna Polska.
"Мы хотим, чтобы Польша была польской, а не "радужной", "левой" или "крепостной" под диктовку брюссельских еврократов", — говорится в предложенной петиции.
К протестующим вышел начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер. Он заявил, что решение о флагах принял именно он, поскольку "есть две стороны: либо за Россию, либо за Украину".
По словам пана Балавейдера, у него в кабинете висят флаги Украины и Евросюза, просто за Польшу уже нельзя.
В Польше, власти которой активно поддерживают Украину, не впервые проходят подобные акции протеста. В конце июня в Варшаве прошло шествие "Дмовский на замок", участие в котором приняли несколько сотен человек.
Его участники призывали лидеров западного мира остановить отправку оружия Украине и обвиняли Владимира Зеленского в том, что он не выполнил своё предвыборное обещание достичь мира в стране.
Впрочем, никакого влияния на политику польских властей эти акции протеста не оказывают. Или пока не оказывают. Поэтому не следует делать далекоидущих выводов из акций протеста. Но опять же, пока что.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.