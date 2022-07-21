По словам политолога Сергея Маркова, украинские военные теперь иначе относятся к мирному населению Славянска и Краматорска, не так, как это было в Мариуполе.
По наблюдению Маркова, ВСУшники сейчас уже не препятствуют выходу мирных граждан из населённого пункта, а уговаривают их не оставаться в городе после того, как в него войдёт российская армия. В качестве альтернативы мирным гражданам предлагается уехать из страны на Запад.
"Даже из-за этого ВСУ сами немного обстреливают жилые массивы Краматорска и Славянска. ВСУ относятся к жителям Донбасса как к вражескому "мирняку", как они их называют. Это делают офицеры, которые в значительной степени проникнуты антирусскими идеями", — уточнил Марков.
Ранее политолог высказал мнение, что в России не будет вводиться военное положение и объявляться мобилизация.
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