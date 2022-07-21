Политолог Марков: тактика ВСУ по отношению к мирным гражданам изменилась

По словам политолога Сергея Маркова, украинские военные теперь иначе относятся к мирному населению Славянска и Краматорска, не так, как это было в Мариуполе.

По наблюдению Маркова, ВСУшники сейчас уже не препятствуют выходу мирных граждан из населённого пункта, а уговаривают их не оставаться в городе после того, как в него войдёт российская армия. В качестве альтернативы мирным гражданам предлагается уехать из страны на Запад.

"Даже из-за этого ВСУ сами немного обстреливают жилые массивы Краматорска и Славянска. ВСУ относятся к жителям Донбасса как к вражескому "мирняку", как они их называют. Это делают офицеры, которые в значительной степени проникнуты антирусскими идеями", — уточнил Марков.

Ранее политолог высказал мнение, что в России не будет вводиться военное положение и объявляться мобилизация.