В Киеве заявили, что на сгоревшем складе в Николаеве находилась "гумпомощь"

В Киеве заявили, что на сгоревшем складе в Николаеве находилась "гуманитарная помощь".

После ночных ракетных ударов по военным целям в Николаеве украинские пропагандисты заявили, что прилёты были якобы по "складам с гуманитарной помощью". Однако сами жители Николаева не верят в это. Они задались вопросом, что же за "гумпомощь" там хранилась, если после удара как минимум одно здание склада детонировало на протяжении шести минут.

"Правильно я понимаю, что ударили по складу с тушёнкой и сгущёнкой? Ну а что ещё может взрываться в течение нескольких минут таким мощным фейерверком", — написал один житель Николаева.

Однако украинские пропагандисты продолжают заявлять, что там хранилась гуманитарная помощь для стариков и детей и удаляют видео с ударом.

"Если гуманитарка может так детонировать, то что же нам поставляют в виде гуманитарной помощи. Вот так съешь эту помощь, и начнётся салют", — беспокоится житель Незалежной.

Пользователи отмечают, что сам факт длительной детонации говорит о наличии на складах в Николаеве большого количества военной техники и боеприпасов.

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