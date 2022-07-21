Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ЛНР справится без Google:
"Главным оружием(информационной войны), к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют", — написал Леонид пасечник в своем ТГ-канале.
Глава ЛНР считает, что корпорация целенаправленно пропагандирует терроризм и экстремизм, проявляя неуважение к пользователям из Луганской Народной Республики.
Сообщение заканчивается фразой: "Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении".
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