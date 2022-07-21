Глава офиса Зеленского Ермак: мы изменим ситуацию на Украине до зимы

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского поведали о желании киевских властей переломить ход спецоперации на Украине ещё до наступления зимы. Такое заявление сделал глава офиса Зеленского Андрей Ермак, пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Важно сейчас не дать русским затянуть нас с войной в зиму. Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее", — сказал Ермак.

Глава офиса украинского президента пообещал всем "много сюрпризов" в скором времени.

20 июля экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров констатировал катастрофическое поражение Украины, которое она переживает как участница проекта Запада "анти-Россия". Килинкаров считает, что все хорошо понимали, что вооружённого конфликта избежать не получится, хотя, если Зеленский захотел бы, он бы смог предотвратить такое развитие событий при помощи Минских договорённостей-2.