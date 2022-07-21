Приглашая западных оружейников на Украину, Киев делает собственных граждан "подопытными кроликами". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге в Москве она напомнила: недавно глава Минобороны Украины Алексей Резников открыто признал, что его страна выступает "испытательным полигоном", а также пригласил иностранных производителей вооружений "протестировать" технику в боевых условиях против армии РФ.
Как отметила Захарова, в Киеве, вероятно, забыли, что в составе ВСУ в боевых действиях участвуют рядовые граждане Украины.
"Украинский президент Владимир Зеленский не догадывается, что это оружие будет протестировано на них? Они станут теми самыми подопытными кроликами", — указала дипломат.
Она подчеркнула: киевский режим действует вопреки интересам народа.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что Запад вряд ли будет тестировать на Украине свои последние разработки, ведь эта техника может оказаться в руках российских солдат.
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