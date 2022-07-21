ВСУ используют РСЗО для поджога полей с пшеницей в Запорожской области

Украинская армия обстреляла из РСЗО пшеничные поля в Полтавском районе Запорожской области. На ракетные удары со стороны ВСУ пожаловались местные аграрии, которые засняли поджоги на видео.

Фермеры рассказали, что урожай на полях созрел, но убрать его невозможно из-за ежедневных обстрелов. Они выразили надежду, что хоть часть урожая в итоге удастся сохранить.

"Обстреливают ракетами практически ежедневно. Пшеница на полях уже готова к сбору, но мы не можем провести уборочную из-за постоянных прилетов. Сложно посчитать, сколько гектаров уже уничтожено. Мы надеемся, что в итоге будет уничтожен не весь урожай и удастся хоть что-то собрать", — рассказали селяне в разговоре с РИА Новости.

Фермеры добавили, что созревшая пшеница стоит неубранной, потому что им страшно сейчас работать в поле из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ.

В регионе часть пшеничных полей уже выгорела, над некоторыми, ещё не сгоревшими, только клубится дым.

Поджоги полей проводятся украинскими войсками на фоне сложной продовольственной ситуации в мире. На Западе говорят о дефиците зерна по той причине, что вывезти его сейчас с Украины не представляется возможным.