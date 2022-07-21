Американский президент Джо Байден — это "ведомый простак", который не должен был возглавить США. Такое мнение выразил редактор The Washington Times Чарли Хёрт в эфире Fox News.
По его мнению, экс-глава США Барак Обама в своё время выбрал Байдена в качестве вице-президента, потому что тот был "белобрысым старым простаком" из Вашингтона.
"Байден не лидер, он всегда был ведомым", — сказал Хёрт.
Как пояснил редактор WT, многие политики на Западе считают, что у действующего руководителя США нет лидерских качеств. Он подчеркнул: Байдена никогда не воспринимали всерьёз в Штатах.
При этом Хёрт добавил, что для Обамы, который хотел "уравновесить новизну правления", такой человек был идеальным напарником, однако после вступления в должность президента Байден продемонстрировал всему миру свою некомпетентность.
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