Редактор WT: Байден — ведомый простак, который не должен был стать президентом

Американский президент Джо Байден — это "ведомый простак", который не должен был возглавить США. Такое мнение выразил редактор The Washington Times Чарли Хёрт в эфире Fox News.

По его мнению, экс-глава США Барак Обама в своё время выбрал Байдена в качестве вице-президента, потому что тот был "белобрысым старым простаком" из Вашингтона.

"Байден не лидер, он всегда был ведомым", — сказал Хёрт.

Как пояснил редактор WT, многие политики на Западе считают, что у действующего руководителя США нет лидерских качеств. Он подчеркнул: Байдена никогда не воспринимали всерьёз в Штатах.

При этом Хёрт добавил, что для Обамы, который хотел "уравновесить новизну правления", такой человек был идеальным напарником, однако после вступления в должность президента Байден продемонстрировал всему миру свою некомпетентность.