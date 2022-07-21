Великобритания запретила импорт золота, угля и нефти из России

Британские власти сообщили, что Лондон ввёл новые ограничительные меры в отношении Москвы. Чиновники запретили импорт золота, угля и нефти из России.

"Также ограничили приобретение, поставку и доставку прямым или непрямым путём данных продуктов", — написали на официальном сайте правительства королевства.

По информации политиков, запрет на импорт золота действует с четверга, 21 июля. Ввозить российские уголь и нефть нельзя с 10 августа и 21 декабря соответственно.

Ранее французский банкир Филипп Виллен обратил внимание на негативные для Запада последствия санкций против РФ.