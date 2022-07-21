Экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми высказал своё мнение относительно откровенно враждебного отношения Великобритании к РФ. Он считает, что Британия не намерена менять свою позицию и "никогда не перестанет гадить". При этом в настоящее время Лондон не способен причинить какой-либо ощутимый вред России.
"Сегодня они много сделать не могут, а то, что они делают, не переходит границы терпения России", — цитирует "Военное дело" слова Кедми.
При этом эксперт считает, что у всякого терпения есть предел, и если терпение Москвы лопнет, то она просто "оторвёт руки" Великобритании.
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