Кедми заявил, что при необходимости Россия оторвет Великобритании руки

Экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми высказал своё мнение относительно откровенно враждебного отношения Великобритании к РФ. Он считает, что Британия не намерена менять свою позицию и "никогда не перестанет гадить". При этом в настоящее время Лондон не способен причинить какой-либо ощутимый вред России.

"Сегодня они много сделать не могут, а то, что они делают, не переходит границы терпения России", — цитирует "Военное дело" слова Кедми.

При этом эксперт считает, что у всякого терпения есть предел, и если терпение Москвы лопнет, то она просто "оторвёт руки" Великобритании.