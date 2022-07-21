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Американский врач: Байден умрёт после выборов-2024

Мир

Американский президент Джо Байден страдает деменцией, и все это прекрасно знают. При выдвижении на второй срок есть неиллюзорный риск, что он просто не доживёт до его конца. Многие и за первый-то не уверены.

Американский врач: Байден умрёт после выборов-2024

Доктор К. Дж. Бейкер в статье для American Thinker утверждает, что президент США, скорее всего, находится на четвёртой стадии деменции, и ситуация становится неуправляемой. Окружение пишет Байдену карточки с подсказками и делает вид, что всё нормально. Хотя все в курсе дела.

Вице-президент Камала Харрис знала обо всём с самого начала и говорила о когнитивных расстройствах своего будущего напарника во время дебатов демократов в 2020 году. Никто, разумеется, не внял.

Более того, сын президента, "позор всея Америки" Хантер Байден, открыто издевается над старческим маразмом Байдена-старшего, информация о чём периодически оказывается в прессе.

Но демократы норовят выставить его на второй президентский срок в 2024 году. Это уже суицид государственного масштаба. Да и всему миру нелегко иметь дело с выжившим из ума лидером ядерной сверхдержавы — так себе развлечение.

Только сейчас мнение левых начало меняться и то исключительно потому, что рейтинги Байдена оказались где-то глубоко внизу. Проблема в том, что второй срок Байден не переживёт.

Бейкер напомнил, что что день рождения Байдена — 20 ноября 1942 года. Сейчас ему 79 лет. В случае переизбрания на второй срок Байден пойдёт на инаугурацию в возрасте 82 лет. В конце срока ему будет 86 лет и два месяца.

Каковы шансы Джо дожить?

По данным Службы социального обеспечения, среднестатистический американец мужского пола, достигший 79 лет, может прожить ещё 8,82 года. В теории. На практике это цифры условно здоровых людей. Деменция последних стадий резко сокращает жизнь. В любом случае шансы Байдена умереть в середине срока взлетают до небес.

У Байдена к тому же диагностирована фибрилляция предсердий — аритмия, подвергающая пациента высокому риску инсульта. Байден, соответственно, пьёт "Эликвис" для разжижения крови. У него и без всякой деменции велики риски заполучить сильное кровоизлияние в мозг при травмах головы, а при отсутствии терапии присутствует риск эмболического инсульта.

Так что к ноябрю 2024-го Байден будет ещё жив, скорее всего, но потом исполнять свои обязанности точно не сможет. Так что американцам следует это учитывать на выборах и понимать, кто может оказаться президентом в это непростое для всего мира время, подытожил Бейкер.

Стоит отметить, что потенциальная сменщица Байдена в ситуации форс-мажора Камала Харрис тоже, мягко говоря, не любит Россию.

Хорошо известны её обвинения Москвы в "ударе по сердцу демократии" на выборах, угрозы "жесточайшими санкциями", рассуждения о том, что России "нет места в современном мире" и прочими сентенциями из серии "Путин, только ударь, и мы тебе устроим!"

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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