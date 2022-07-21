Французский банкир Виллен: санкции против России ведут Запад к гибели

Европейские политики, которые продвигают антироссийские санкции, ведут Запад к гибели. Об этом заявил французский банкир Филипп Виллен.

В статье для Le Figaro он отметил, что лидеры государств перед введением ограничительных мер в отношении РФ не посоветовались со своими избирателями и представителями бизнеса. По его мнению, "невиданные санкции" нельзя принимать против важнейших поставщиков энергетических ресурсов.

Стоимость энергоносителей уже выросла и привела к взрывному росту расходов на отопление, транспорт, а также к обеднению домохозяйств, указал банкир. Он выразил надежду на то, что граждане и бизнес вскоре бросят вызов политике "слепых еврократов".

"Ведь именно они ведут Запад к гибели", — заключил Виллен.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Евросоюза больше не осталось сфер, в которых он мог бы вводить новые санкции, призванные нанести вред России.