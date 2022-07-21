Россия возобновила поставки газа в Германию по "Северному потоку-1"

Поставки голубого топлива из РФ в Германию возобновились после завершения технического обслуживания газопровода "Северный поток-1", передаёт Tagesschau.

В материале сказано, что представитель оператора Nord Stream AG подтвердил запуск газопровода. Плановая профилактика длилась 10 дней — с 11 по 21 июля. На этот период прокачку голубого топлива пришлось полностью приостановить.

"Россия возобновила поставки в Европу по газопроводу "Северный поток-1", — подчёркивается в статье.

Ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт заявил, что сотрудничество с Россией в области газовых поставок позволит ФРГ избежать острого энергетического кризиса в холодный сезон. Он призвал запустить газопровод "Северный поток-2", а также свернуть санкционную политику в отношении России, которая "бьёт" по Германии и другим странам, входящим в состав Евросоюза.