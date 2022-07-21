Wirtualna Polska: ФРГ срывает договорённости об обмене вооружения с Польшей

В издании Wirtualna Polska заявили, что Германия срывает договорённости об обмене вооружения. Не имея желания направлять на Украинцу бронетехнику, Берлин договорился о поставках для нужд ВСУ старого оружия времён СССР из Польши. Взамен Берлин обещал передать Варшаве современное немецкое вооружение. Однако по сей день Польша так и не получила никакой техники из Германии, хотя с момента договорённостей прошло уже три месяца.

Решение о передаче Украине советского вооружения было принято на основании того, что украинские военные умеют им пользоваться и обучение не требуется. Немаловажным фактором, по мнению автора статьи, стало опасение, что прямые поставки бронетехники разозлят Путина и послужат эскалации конфликта.

"Единственная поддержка, которую Украина получила от Германии, — это всего семь самоходных пушек PzH 2000 из запасов бундесвера", — отмечает автор публикации.

По словам замглавы польского МИД, "от Германии нет реального предложения, которое можно было бы рассмотреть". Но Берлин всё же пообещал поставить Варшаве 20 танков Leopard 2.

"Между тем, по информации ARD, обмен не состоится. Предложение Берлина будет недостаточным. Однако официально переговоры еще не сорваны", — резюмирует источник.