Володин: Байден затягивает кризис на Украине, чтобы удержать власть в США

Американский президент Джо Байден заинтересован в продолжении кризиса вокруг Украины, так как с его помощью он пытается удержать власть в США. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что через три с половиной месяца в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. По его мнению, Байден намерен сохранить в этом органе государственной власти большую часть своих сторонников, в противном случае ему могут объявить импичмент.

Как пояснил Володин, при таком сценарии действующий глава США вряд ли станет кандидатом на следующих президентских выборах.

"Байдену необходимо продолжение боевых действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет", — считает спикер Госдумы.

Кроме того, он подчеркнул: Байден, возглавив Соединённые Штаты, стал идеологом ведения боёв "до последнего украинца". Володин добавил, что американский лидер сделал всё для недопущения мирного урегулирования конфликтной ситуации в Донбассе.