RSOS: найденное в Африке морское беспозвоночное назвали в честь Зеленского

Морское беспозвоночное, останки которого были найдены в Эфиопии, назвали в честь украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает научный журнал Royal Society Open Science.

По информации издания, морская лилия, существовавшая около 200 лет назад в Юрский период, получила наименование Ausichicrinites zelenskyyi.

В материале подчёркивается, что беспозвоночное названо в честь Зеленского "за его мужество и отвагу".

Останки найденного в Африке морского беспозвоночного отправлены в Силезский университет Польши для дальнейшего изучения.

Ранее экс-дипломат Ростислав Ищенко заявил, что Зеленский предоставил полякам особый статус на территории Украины в обмен на военную поддержку со стороны Варшавы. Он подчеркнул: с помощью Польши Киев надеется в несколько раз увеличить численность своей армии. При этом Ищенко добавил, что Варшава способна оккупировать отдельные украинские земли.