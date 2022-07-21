WP: в Польше разгорелся скандал из-за украинских флагов на городских автобусах

В Польше разгорелся скандал из-за украинских флагов на городских автобусах и трамваях. Об этом пишет Wirtualna Polska.

Власти Вроцлава вывесили на автобусах украинские флаги вместо польских. Однако это не понравилось местной молодёжи, которая устроила акцию протеста перед зданием автотранспортного предприятия. Участники акции заявили, что не хотят, чтобы из Польши делали Укрополию, и не позволят этого правительству, сообщает издание.

Активисты выступили с предложением создать петицию, согласно которой на общественном транспорте Польши должны появиться польские флаги.

Однако ответ сразу дал начальник ПАТП Вроцлава, который вышел к протестующим. Он заявил, что решение разместить украинские флаги было принято после консультаций с мэром города.

Начальник предприятия заявил, что никогда не скрывал своих симпатий к украинцам, отметив, что в его кабинете висят, кроме польского флага, также флаги Евросоюза и Украины.