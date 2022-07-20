Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Корбана и политика Вадима Рабиновича.
Об этом сообщило УНН со ссылкой на источники в Офисе президента Украины и подчёркивает, что глава Незалежной сделал это "тайным указом".
"С утра в политических кругах Украины прошёл слух о том, что Зеленский в ближайшее время может лишить украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, его партнера Боголюбова, главу штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича, а также одного из нардепов от "Слуги народа", — написало издание "Страна".
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