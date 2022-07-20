Во Франции обнаружили истощение украинских запасов боеприпасов

Французская газета Libération заявила, что Украина находится на грани истощения запасов боеприпасов.

Авторы французкой газеты проанализировали данные о военных поставках Запада Украине и состоянии украинских арсеналов. Киев полностью зависит от западного вооружения, заявил специалист французского Фонда стратегических исследований Венсан Турре газете Libération. По его словам, проблема состоит в том, что боеприпасы советского образца Киеву может поставлять только Болгария и Румыния, а Украина почти исчерпала все свои запасы.

По данным Libération, США и Британия лидируют с большим отрывом от других европейских стран в оказании военной помощи Киеву.

"Различия в поставках вооружения между странами Европы весьма значительны. Наиболее щедрую помощь по сравнению с собственным ВВП предоставляют страны Балтии (Эстония, Литва, Латвия), а также Польша и Чехия в силу близости к Украине и опасений распространения конфликта на их территорию", — пишет автор Libération.

В Европе уже поняли, что есть существенная разница между "обещать" и "дать". Так, например, авторы публикации указывают на то, что Германия осуществила военные поставки в пределах 270 млн евро, тогда как обещала 675 млн евро. Франция же находится лишь на 27-м месте среди стран оказывающих помощь Украине. По данным издания, Париж направил Киеву около 200 млн евро. Примерно столько же поставила Украине Дания, чей ВВП в семь раз ниже, чем у Франции.