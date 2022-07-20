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Во Франции обнаружили истощение украинских запасов боеприпасов

Мир

Французская газета Libération заявила, что Украина находится на грани истощения запасов боеприпасов.

Во Франции обнаружили истощение украинских запасов боеприпасов

Авторы французкой газеты проанализировали данные о военных поставках Запада Украине и состоянии украинских арсеналов. Киев полностью зависит от западного вооружения, заявил специалист французского Фонда стратегических исследований Венсан Турре газете Libération. По его словам, проблема состоит в том, что боеприпасы советского образца Киеву может поставлять только Болгария и Румыния, а Украина почти исчерпала все свои запасы.

По данным Libération, США и Британия лидируют с большим отрывом от других европейских стран в оказании военной помощи Киеву.

"Различия в поставках вооружения между странами Европы весьма значительны. Наиболее щедрую помощь по сравнению с собственным ВВП предоставляют страны Балтии (Эстония, Литва, Латвия), а также Польша и Чехия в силу близости к Украине и опасений распространения конфликта на их территорию", — пишет автор Libération.

В Европе уже поняли, что есть существенная разница между "обещать" и "дать". Так, например, авторы публикации указывают на то, что Германия осуществила военные поставки в пределах 270 млн евро, тогда как обещала 675 млн евро. Франция же находится лишь на 27-м месте среди стран оказывающих помощь Украине. По данным издания, Париж направил Киеву около 200 млн евро. Примерно столько же поставила Украине Дания, чей ВВП в семь раз ниже, чем у Франции.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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