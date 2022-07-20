Sohu: РФ взломает самую мощную линию обороны США с помощью АПЛ "Белгород"

Атомная подлодка "Белгород" вызывает некоторые опасения у США, ведь с помощью неё Россия может легко взломать мощную оборону Штатов. Такого мнения придерживаются аналитики из Китая.

Интерес всего мира к данной АПЛ имеет под собой основания — "Белгород" может нести торпеды "Посейдон", которые оснащены ядерной боевой частью и силовой установкой, пишет издание Sohu:

"Преимущество "Посейдона" заключается в том, что он может наносить удары по различным целям, включая авианосные боевые группы, береговые укрепления и инфраструктуру. <…> Может оставаться вблизи побережья противника в течение нескольких недель, но и может быстро перемещаться в глубоководье, делая невозможным перехват системы обороны противника".

Кроме того, в США опасаются, что с появлением у РФ АПЛ "Белгород" защитный рубеж США становится уязвимым, так как ядерная торпеда может подойти к берегам Соединённых Штатов таким образом, что военные не будут об этом знать, нанеся удары по мегаполисам.